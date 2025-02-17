В Симферополе около 150 домов остались без отопления

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В Симферополе около 150 домов отключены от горячего водоснабжения и отопления из-за ремонтных работ, сообщает администрация города со ссылкой на предприятие "Крымтеплокоммунэнерго".
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