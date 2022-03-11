В Челябинске автомобиль врезался в салон сотовой связи

На северо-западе Челябинска легковушка въехала в салон сотовой связи. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД Челябинска, авария произошла вчера, 10 марта, в 20:30 на улице Братьев Кашириных, недалеко от остановки «Каширинский рынок».