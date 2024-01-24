Нападающий "Манчестер Сити" Холанд опубликовал совместное фото с Нурмагомедовым

Нападающий "Манчестер Сити" и сборной Норвегии Эрлинг Холанд опубликовал в социальной сети Instagram совместную фотографию с бывшим российским бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагномедовым.
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