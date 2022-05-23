Sony собирается строить бизнес, сфокусировавшись на метавселенной

Более целенаправленный подход, в делах касающихся метавселенных собирается применять корпорация Sony в рамках своей развлекательной стратегии, стало известно по итогам ежегодного совещания по стратегии компании, 23 мая сообщает издание «Блокчейн24».
Более целенаправленный подход, в делах касающихся метавселенных собирается применять корпорация Sony в рамках своей развлекательной стратегии, стало известно по итогам ежегодного совещания по стратегии компании, 23 мая сообщает издание «Блокчейн24».
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