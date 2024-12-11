Иностранцы приезжают в Москву ради гастрономического и медицинского туризма

Многие иностранцы посещают Москву ради гастрономического и медицинского туризма. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях ежегодной премии правительства столицы в области туризма «Путеводная звезда».
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