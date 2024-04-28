Хоккейный ЦСКА объявил, что Светлаков покидает команду

Контракт воспитанника ЦСКА истекает 30 апреля.фото: t.me/khl_official_telegram--> Нападающий хоккейного клуба ЦСКА Андрей Светлаков покинул команду, его контракт истекает 30 апреля, сообщает пресс-служба армейцев.
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