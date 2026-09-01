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Гидрометцентр РФ: в Москве 1 сентября ожидается гроза

Гидрометцентр РФ: в Москве 1 сентября ожидается гроза

Москвичей предупредили о грозе 1 сентября. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.По данным синоптиков, днем в столице ожидается +24.

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