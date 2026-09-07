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Аргументы и Факты

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На Сахалине женщина спрятала 5-летнего ребенка, чтобы «проучить» родителей

На Сахалине женщина спрятала 5-летнего ребенка, чтобы «проучить» родителей

В Смирныховском районе Сахалинской области местная жительница забрала к себе домой пятилетнего мальчика, чтобы, по предварительным данным, «проучить» его родителей за недостаточный контроль над ребенком.

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