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Разумовский вестник

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Посетители бассейна в «Дубках» покупают мороженое и лимонад

Летние кафе обслуживают примерно каждого 10-го посетителя городских бассейнов. Как сообщили в пресс-службе столичного Департамента торговли и услуг, с начала купального сезона гости заказали 11 тысяч напитков, 20 тысяч порций закусок и четыре тысячи порций мороженого.

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