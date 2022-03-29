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Читатели Le Figaro: риторика Байдена только усугубляет ситуацию на Украине

Читатели Le Figaro: риторика Байдена только усугубляет ситуацию на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался в адрес своего американского коллеги Джо Байдена. По словам главы Пятой республики, хозяину Белого дома нужно воздержаться от слов и действий, которые могут привести к эскалации ситуации на Украине.

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