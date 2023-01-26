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Быстров о Дзюбе в «Пари НН»: «Тяжело брать человека с таким именем и непростым характером. Сможет ли тренер совладать с ним?»

Владимир Быстров прокомментировал возможный переход Артема Дзюбы в «Пари НН». «Тяжело, наверное, брать человека с именем с таким, с непростым характером.

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