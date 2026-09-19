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Эксперт Нагапетян: вывод сил РФ из Армении грозит пересмотром границ

Эксперт Нагапетян: вывод сил РФ из Армении грозит пересмотром границ

Если российских пограничников выведут из Армении, то это может привести к пересмотру ее границ с Турцией, заявил военный эксперт Айк Нагапетян 19 сентября ТАСС.

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