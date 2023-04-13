ИЗВЕСТИЯ iz

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Эксперты дали прогноз по ситуации на авторынке после ослабления рубля

Эксперты дали прогноз по ситуации на авторынке после ослабления рубля

Снижение курса российской валюты уже привело к росту цен на некоторые модели автомобилей. Эксперты предположили в беседе с «Известиями», что с ростом цен на машины некоторые игроки рынка переориентируются, делая упор на другие направления бизнеса.

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