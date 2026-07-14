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Царьград

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ОАО "РЖД" увеличило экспорт угля на 19,6% в июне 2026 года

ОАО "РЖД" увеличило экспорт угля на 19,6% в июне 2026 года

В июне 2026 года экспорт угля по сети ОАО "РЖД" вырос на 19,6%, составив 16,9 млн тонн. Из общего объема 15,5 млн тонн угля было отправлено в порты, с наибольшими поставками на Дальний Восток, Юг и Северо-Запад.

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