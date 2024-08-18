Экс-бойцы ВСУ из отряда Кривоноса готовы выдвинуться в Курскую область

Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации© РИА Новости / Станислав Красильников Бывшие военнослужащие ВСУ из отряда имени Максима Кривоноса готовы выдвинуться в случае необходимости в Курскую область для противодействия западным наемникам и нацистам в рядах украинской армии.
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