Экс-бойцы ВСУ из отряда Кривоноса готовы выдвинуться в Курскую область

Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации© РИА Новости / Станислав Красильников Бывшие военнослужащие ВСУ из отряда имени Максима Кривоноса готовы выдвинуться в случае необходимости в Курскую область для противодействия западным наемникам и нацистам в рядах украинской армии.