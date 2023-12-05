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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Valve выдала блокировки VAC сотням невинных игроков Counter-Strike 2, и никто не знает п...

Valve выдала блокировки VAC сотням невинных игроков Counter-Strike 2, и никто не знает п...

Valve выдала блокировки VAC сотням невинных игроков Counter-Strike 2, и никто не знает причинуПользователи условно-бесплатного командного шутера Counter-Strike 2 начали массово сообщать о полученных ими без видимых на то причин перманентных блокировках, «выписанных» античитом Valve.

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