Valve выдала блокировки VAC сотням невинных игроков Counter-Strike 2, и никто не знает п...

Valve выдала блокировки VAC сотням невинных игроков Counter-Strike 2, и никто не знает причинуПользователи условно-бесплатного командного шутера Counter-Strike 2 начали массово сообщать о полученных ими без видимых на то причин перманентных блокировках, «выписанных» античитом Valve.