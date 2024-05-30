С 1 июля изменится тариф на коммунальную услугу электроснабжения. 💸💸💸 В платежных документах за май уже отпечатана информация об изменении тарифов на коммунальную услугу электроснабжения.
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С 1 июля изменится тариф на коммунальную услугу электроснабжения. 💸💸💸 В платежных документах за май уже отпечатана информация об изменении тарифов на коммунальную услугу электроснабжения.