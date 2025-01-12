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Подъезд панельки едва не лопнул от наплыва неруси. Виновата "паспортистка" тётя Таня

Подъезд панельки едва не лопнул от наплыва неруси. Виновата "паспортистка" тётя Таня

Великий Брат Откуда в России так много нелегалов? Ответ, похоже, знают в Красноярске. Жительница сибирского миллионника превратила свою квартиру в подпольный миграционный центр.

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