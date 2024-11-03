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Царьград

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Жили в гараже, а теперь - свой особняк: Многодетные родители рассказали, как пришли к успеху

Семья Коноваловых из Ростовской области, состоящая из 10 человек, преодолела трудные времена - когда-то им приходилось жить в гараже, а теперь они живут в роскошном доме, построенном своими руками.

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