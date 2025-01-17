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Царьград

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Японский министр Ивая отправится в США на инаугурацию Дональда Трампа

Японский министр Ивая отправится в США на инаугурацию Дональда Трампа

Глава МИД Японии Такэси Ивая посетит США с 19 по 23 января для участия в инаугурации Дональда Трампа.

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