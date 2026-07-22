Ивановские десантники взяли важный опорный пункт ВСУ на ореховском направлении

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Штурмовые подразделения 217-го гвардейского Ивановского парашютно-десантного полка из состава группировки войск «Днепр» захватили и зачистили хорошо укрепленный опорный пункт ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области, ликвидировав шесть человек личного состава.