НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТАСС

1 подписчик

Ивановские десантники взяли важный опорный пункт ВСУ на ореховском направлении

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Штурмовые подразделения 217-го гвардейского Ивановского парашютно-десантного полка из состава группировки войск «Днепр» захватили и зачистили хорошо укрепленный опорный пункт ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области, ликвидировав шесть человек личного состава.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии