Герой России также подчеркнул, что не сомневается в успешном завершении СВО Герой России Аркадий Корольков вместе с жителями юго-востока Москвы принял участие в праздничном автопробеге, посвященном Дню Государственного флага России.
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