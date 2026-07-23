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Губернатор Черниговской области призвал украинцев готовиться к тяжёлой зиме

Губернатор Черниговской области призвал украинцев готовиться к тяжёлой зиме

Губернатор Черниговской области Вячеслав Чаус предупредил жителей региона о тяжелой зиме, которая, по его прогнозам, будет сложнее предыдущей:Я считаю, что следующая зима точно не будет легче, чем та, которую мы прошли.

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