Губернатор Черниговской области призвал украинцев готовиться к тяжёлой зиме

Губернатор Черниговской области Вячеслав Чаус предупредил жителей региона о тяжелой зиме, которая, по его прогнозам, будет сложнее предыдущей:Я считаю, что следующая зима точно не будет легче, чем та, которую мы прошли.
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