ES Futures Initial Balance with Fib Extensions approach. E-mini S&P 500 Futures (Sep 2024) CME_MINI:ESU2024 TradingStudent78 In this example, I used different Fib Extension levels off the ES INITIAL BALANCE high and low between 8:30 and 9:30 am.
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