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Мировое обозрение

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На Кубани создадут огневые группы для защиты предприятий от атак ВСУ

На Кубани создадут огневые группы для защиты предприятий от атак ВСУ

Краснодарский край пошел ва-банк. Вместо того чтобы просто жаловаться на нехватку кадров для охраны заводов и элеваторов, местные власти решили создать мобильные огневые группы прямо из сотрудников этих предприятий.

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