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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кизимов о 7-м матче в серии с «Ак Барсом»: «Если потусторонние силы будут на их стороне, то преимущество у них. Кто будет готов, тот и выиграет»

Екатеринбургский клуб проиграл в 6-м матче первого раунда Кубка Гагарина (1:5, 3-3). Следующую встречу команды проведет 7 апреля в Екатеринбурге.

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