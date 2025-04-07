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Царьград

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ФНС блокирует счета Элджея: "Сайонара бойс" теряет миллионы рублей

ФНС блокирует счета Элджея: "Сайонара бойс" теряет миллионы рублей

Федеральная налоговая служба России арестовала счета лейбла Элджея из-за неуплаты налогов, что привело к миллионным убыткам компании.

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