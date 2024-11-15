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"Мы были бы уже во Владивостоке": Новый "потужный план" Зеленского насмешил даже своих

"Мы были бы уже во Владивостоке": Новый "потужный план" Зеленского насмешил даже своих

Новый "потужный план" Зеленского включает 10 пунктов. Но в обещания киевского главаря не верят даже свои.

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