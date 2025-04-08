👨🚒МЧС России и Ozon напомнят россиянам о правилах использования зарядных устройств Пользователи, купившие зарядные устройства на маркетплейсе, получат памятки с советами по их использованию.
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👨🚒МЧС России и Ozon напомнят россиянам о правилах использования зарядных устройств Пользователи, купившие зарядные устройства на маркетплейсе, получат памятки с советами по их использованию.