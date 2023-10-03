В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу

В пяти регионах Украины звучат сирены воздушной опасности. Об этом пишут местные СМИ.Информацию подтверждает онлайн-карта Минцифры страны, на которой красным цветом отмечены Днепропетровская, Кировоградская, Николаевская, Одесская и Сумская области, а также находящаяся под контролем Киева территория Запорожья.