Стало известно, как цифровой рубль может изменить экономику России

Цифровой рубль станет третьей формой национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами Массовое внедрение цифрового рубля в перспективе может сократить объем наличных денег в обращении, удешевить расчеты для бизнеса и ускорить проведение финансовых операций.
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