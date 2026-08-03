Стало известно, как цифровой рубль может изменить экономику России

Цифровой рубль станет третьей формой национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами Массовое внедрение цифрового рубля в перспективе может сократить объем наличных денег в обращении, удешевить расчеты для бизнеса и ускорить проведение финансовых операций.