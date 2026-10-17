В поселке Вяртсиля (Сортавальский округ) завершились работы по модернизации лыжной трассы. Проект был реализован при активной поддержке местных жителей в рамках программы территориального общественного самоуправления (ТОС).
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