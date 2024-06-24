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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кирилл Сафронов о Мичкове в «Филадельфии»: «У него все получится. Главное – летом хорошо подготовиться, поднабрать физическую форму» 

«Если Мичков собрался пробовать себя в НХЛ, то, конечно, надо пробовать. Матвей уже не первый сезон играет в КХЛ, играет здорово.

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