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МИД: РФ не будет заставлять ближневосточные страны признавать ЛНР и ДНР

МИД: РФ не будет заставлять ближневосточные страны признавать ЛНР и ДНР

Директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки Министерства иностранных дел России Александр Кинщак сообщил о том, что РФ не станет навязывать ближневосточным государствам признание независимости ЛНР и ДНР, это их суверенное решение.

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