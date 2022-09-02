МИД: РФ не будет заставлять ближневосточные страны признавать ЛНР и ДНР

Директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки Министерства иностранных дел России Александр Кинщак сообщил о том, что РФ не станет навязывать ближневосточным государствам признание независимости ЛНР и ДНР, это их суверенное решение.
Директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки Министерства иностранных дел России Александр Кинщак сообщил о том, что РФ не станет навязывать ближневосточным государствам признание независимости ЛНР и ДНР, это их суверенное решение.
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