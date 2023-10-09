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Страховщики выяснили, что в 60% ДТП с участием пешеходов виноваты водители

Страховщики выяснили, что в 60% ДТП с участием пешеходов виноваты водители

В большинстве наездов на пешеходов виноваты водители. Доля таких аварий составляет 60%, сообщили специалисты страховой компании "Согласие" со ссылкой на статистику урегулированных страховых случаев в сегменте автокаско в этом году.

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