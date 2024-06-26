Глава ЛБИ Мизулина добилась отмены в РФ концертов «пупсов-русофобов»

Рэп-дуэт из Украины Pupis & Lil Flash$ отменил запланированные концерты в России. Как сообщила Екатерина Мизулина, глава Лиги безопасного интернета, концерты в Москве и Петербурге были отменены после жалоб, которые поступили в правоохранительные органы.