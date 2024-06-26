Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 020 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Maxim
    Если не дура, так займись публикацией голосований депов и кто на работу ходит и не спит, кто припухшие - отзыв через ...Депутат ГД Попов ...
  • Maxim
    Если не дура, так займись публикацией голосований депов и кто на работу ходит и не спит, кто припухшие - отзыв через ...Вассерман предост...
  • Leon Dan
    Т.е. если кто-то кого-то зарежет в переулке, то можно легко обвинить директора завода по производству ножей? Круто как!Риттер: Удар по С...

Глава ЛБИ Мизулина добилась отмены в РФ концертов «пупсов-русофобов»

Глава ЛБИ Мизулина добилась отмены в РФ концертов «пупсов-русофобов»

Рэп-дуэт из Украины Pupis & Lil Flash$ отменил запланированные концерты в России. Как сообщила Екатерина Мизулина, глава Лиги безопасного интернета, концерты в Москве и Петербурге были отменены после жалоб, которые поступили в правоохранительные органы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх