На британского лидера Риши Сунака оказывается растущее давление с целью остановить продажу оружия Израилю

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак столкнулся с растущим политическим давлением с целью прекратить продажу оружия Израилю после того, как семь сотрудников гуманитарных организаций, в том числе трое граждан Великобритании, были убиты в результате воздушного нападения Израиля на сектор Газа.
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