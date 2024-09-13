США выразили готовность снабдить Украину всем необходимым

США заявили о готовности обеспечить Украину всем необходимым. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопрос о перспективе ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) американским оружием вглубь территории РФ.
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