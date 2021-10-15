Сын-подросток пошел вразнос, мать не справляется, а ее новый муж помочь в воспитании не хочет

Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!Дети и семьяСын-подросток пошел вразнос, мать не справляется, а ее новый муж помочь в воспитании не хочет— …Был нормальный ребенок, мне кажется, еще в прошлом учебном году! – рассказывает про сына тридцатисемилетняя Александра.Вернуться к статье83НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлексей ВасицевМать сама виновата, что семью не сохранила, а теперь пожинает плоды свои, в основной массе своей. Бывают редкие исключения, но они очень редкие, а второй муж правильно поступает, парень вырастет, если он не глупый, даже уважать будет отчима. Дамочки сейчас слишком стали самостоятельные, думают, что они судьбу решают не только свою, но и детей. К сожалению, а может к счастью, происходит все наоборот, о чем мечтают непутевые матери. Очередной раз убеждаюсь о высказывании одной женщины - Не жалейте разведенок, они сами виноваты в своей участи. Слишком стало самодозволенность дамочек в нашем разлагающем обществе, в обществе загнивающего капитализма.Людмила ГлуховскаяСовсем ку-ку? С какой стати жена должна была сохранять семью? Очевидно же, что бывший муж козёл. Совершенно не интересуется сыном, так кому такой нужен? И в сохранённой семье сын ему был бы не нужен. Поганый отец - пинком под зад. Вас сильно обижали женщины? УтибожЫмой !Лариса Сергеевнаконечно виноваты. Во всемОльга БухароваМальчик не работает сам еще, не давать денег, не класть на телефон, как будет готов сесть и поговорить. И донести до него мысль, что кто не работает(в данном случае не учится) тот не ест и ничего ему кроме необходимого минимума не покупать. Плпрлсит денег на телефлн, сказать положила и не класть. Спростт - сказать за обман. Главнле чтобы бабушка жалеть не бросилась.Отчим правильно делает, если парень на него замахнется будет драка и мать встанет на сторону сына, и прощай семейная жизнь. Дв и чем он на него может воздействовать?Людмила ГлуховскаяВерно. Поднял лапу на мать - лишить финансов.АфанасийМерзкая баба, сына лишила отца, а теперь мальчишке нужна мужская рука, только провоцирует уже чужого мужика, за что отвечать будет тоже он, а она сухая из воды. Но он молодец что не лезет.Людмила ГлуховскаяПро какого "отца" вы тут распетушились? Ау? Где отец? " платит копеечные алименты, сыном не интересуется, связи никакой ни он, ни его родственники с мальчиком не поддерживают.". Ему не нужен изначально сын. Он не отец,а подлец. Правильно, что не стала она тратить на него свои годы.София КовальскиСочувствую женщине,отец подонок,сына бросил,а ей теперь хлебайся.Комментировать
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