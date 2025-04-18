Только в рабочее время: юрист объяснила, когда работник обязан выходить на субботник

Субботник, несмотря на широкое распространение в России, не имеет чёткого правового определения. На практике под этим термином обычно понимают участие в общественно полезных работах, проводимых в выходной день.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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