Авиабилеты подорожают в России по четырем причинам, включая новые ставки

Это приведет к тому, что авиаперевозки станут менее доступными для населения Авиаперевозки в ближайшем времени подорожают из-за роста цен на авиатопливо, инфляции, увеличения аэронавигационных и аэропортовых сборов с российских авиакомпаний, пишет "Парламентская газета".
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