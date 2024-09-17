Авиабилеты подорожают в России по четырем причинам, включая новые ставки

Это приведет к тому, что авиаперевозки станут менее доступными для населения Авиаперевозки в ближайшем времени подорожают из-за роста цен на авиатопливо, инфляции, увеличения аэронавигационных и аэропортовых сборов с российских авиакомпаний, пишет "Парламентская газета".