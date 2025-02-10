МИД РФ: основой для переговоров с Украиной могут быть наработки соглашения 2022 года

МОСКВА, 10 февраля, ФедералПресс. Заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что основой для будущих переговоров по Украине могут стать наработки документа 2022 года, касающиеся ее внеблокового безъядерного статуса.
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