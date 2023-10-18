Жил-был на свете мужчина, который всю свою жизнь работал, а деньги копил. Когда дело доходило до финансов, ему просто не было равных в скупости.
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Жил-был на свете мужчина, который всю свою жизнь работал, а деньги копил. Когда дело доходило до финансов, ему просто не было равных в скупости.
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