✅V-BUCKS⭕️FORTNITE⭕️ВБАКСЫ⭕️PC/PS/XBOX⚡️БЫСТРО&ДЕШЕВО⚡️ САМАЯ НИЗКАЯ ЦЕНА! РАБОТАЕТ НА ВСЕХ ПЛАТФОРМАХ (КРОМЕ NINTENDO)❗️РУ номера не работают в Microsoft, если у вас стоит подтверждение только по телефону, вам нужно добавить почту или подтверждение через приложение✅Чтобы оплатить Банковской картой РФ и получить минимальную комиссию – выберите способ оплаты LAVA⚠️Внимание! Мы не продаем коды на внутриигровые предметы или валюту, покупка происходит на вашем аккаунте! Купив данную услугу вы гарантированно получите V-Bucks себе на аккаунт и никто и никогда их у вас не заберет!⚠️Инструкция:1.