«Тоттенхэм» может пригласить в клуб Конте и Паратичи

Бывший главный тренер «Интера» Антонио Конте может возглавить «Тоттенхэм», сообщает Sport Italia. По сведениям источника, также на пост спортивного директора лондонцы намерены пригласить Фабио Паратичи, который занимал этот пост в «Ювентусе».