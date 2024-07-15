КАМАЗ занял два первых места на ралли-марафоне «Шелковый путь-2024», МАЗ на подиуме

КАМАЗ занял два первых места на ралли-марафоне «Шелковый путь-2024», МАЗ на подиумеШелковый путьКоманда КАМАЗ-мастер одержала победу в 14-м издании ралли-марафона «Шелковый путь», в который в 2024 году прошел по территории России и Монголии.