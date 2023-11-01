Бледное отражение: нанесены удары заводам и аэродромам в тылу ВФУ

Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки нанесли несколько массированных ударов по украинским промышленным объектам, местам хранения вооружения и военной техники, а также объектам критической инфраструктуры.
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