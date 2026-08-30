ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Нравственность, доведенная до абсурда: парадоксы викторианской морали

Нравственность, доведенная до абсурда: парадоксы викторианской морали

  В эпоху правления королевы Виктории (1837–1901) в Великобритании сложилась особая совокупность моральных норм, ценностей и правил поведения, объединенных под названием «викторианская мораль».

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