Лучшие сайты для киноманов, расширяющие опыт просмотра

Давайте сразу - тут не будет стандартного набора: кинопоиск, imdb и нетфликс. Мы решили посмотреть на ситуацию с другой стороны и подобрать сайты, на которых кино то и нет, а есть информация, которая позволит погрузить глубже, узнать новые стороны о любимых фильмах, совершить путешествие вокруг кино! Ссылка на сайт в описании, а в скобках указан основной язык сайта.
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