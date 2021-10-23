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Партия американского оружия на десятки миллионов долларов прибыла на Украину

Партия американского оружия на десятки миллионов долларов прибыла на Украину

Украина получила очередную партию оружия из США в рамках международной военной помощи на общую сумму около 60 млн долларов.

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Александр
Они договариваться не могут. Могут только меряться длиной стволов. Ну, и зачем с ними о чем говорить. Только на загранкомандировки тратимся. А к нам поближе свои пушки тащат и тащат. Да еще упрекают зачем мы свои мушкеты рядом с границей чистим. Надо разом обложить говнюков со всех сторон и разок пальнуть холостыми. И то нет гарантий что поймут, ковбои хреновы.
Альбертт
А наши что так и будут сопли жевать ? Поставить на донбас вооружения чтобы в достатке было .

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